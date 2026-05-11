Catanzaro-Avellino | il sogno playoff tra maturità e voglia di riscatto

A Catanzaro e Avellino si avvicinano alla sfida decisiva per i playoff, con le assenze di Iemmello e Petriccione che destano curiosità. La partita si preannuncia importante per entrambe, cercando di mantenere l’equilibrio senza i due giocatori chiave. Resta da capire chi potrà prendere il loro posto in campo per garantire continuità e stabilità nel reparto offensivo e a centrocampo.

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