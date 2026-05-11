Catanzaro-Avellino | il sogno playoff tra maturità e voglia di riscatto
A Catanzaro e Avellino si avvicinano alla sfida decisiva per i playoff, con le assenze di Iemmello e Petriccione che destano curiosità. La partita si preannuncia importante per entrambe, cercando di mantenere l’equilibrio senza i due giocatori chiave. Resta da capire chi potrà prendere il loro posto in campo per garantire continuità e stabilità nel reparto offensivo e a centrocampo.
? Punti chiave Come influirà l'assenza di Iemmello e Petriccione sul gioco di Aquilani?. Chi potrà sostituire i due pilastri per mantenere l'equilibrio tattico?. Perché il futuro del Cosenza dipende dalle decisioni sul Marulla?. Cosa rischiano i tifori rossoblù con le attuali trattative societarie?.? In Breve Dubbi su Iemmello e Petriccione per la sfida contro l'Avellino di domani.. Presidente Noto sottolinea la maggiore profondità della rosa rispetto agli anni passati.. Cosenza affronta incertezze societarie e problemi burocratici per lo stadio Marulla.. Lunedì 11 maggio 2026 segna il momento cruciale per le ambizioni del Catanzaro.. Il Catanzaro affronta domani l’Avellino con la consapevolezza di una maturità ritrovata, nonostante le due sconfitte consecutive che hanno frenato il ritmo della squadra.🔗 Leggi su Ameve.eu
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