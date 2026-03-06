Futsal profumo di playoff e voglia di riscatto | il Forlì chiama a raccolta i tifosi per la sfida contro Gatteo

Il Forlì si prepara alla partita di domani contro Gatteo, che si giocherà alle 15 nella palestra “Luigi Marabini” di San Martino in Strada. La squadra si avvicina ai playoff con l’obiettivo di riscattarsi, mentre i tifosi sono invitati a sostenere la squadra nel match decisivo. La sfida rappresenta un momento chiave della stagione per il club e i suoi supporters.

Classifica cortissima e ricordi ancora brucianti: a San Martino va in scena il match verità. Domenica chiude l'Under 19 contro Parma Il countdown è quasi terminato. Domani, sabato, alle 15, la palestra “Luigi Marabini” di San Martino in Strada si trasformerà nel cuore pulsante del futsal regionale. Per la 20esima giornata del massimo campionato di Serie C1, a sole tre tappe dal traguardo, il calendario mette di fronte Forlì e Futsal Gatteo in un derby che profuma già di playoff. Le due compagini arrivano all’appuntamento appaiate al secondo posto con 34 punti, reduci dal sorpasso ai danni del Parma nell’ultimo turno. Il Forlì vola sulle ali dell’entusiasmo dopo il convincente 5-2 rifilato a domicilio al Guastalla, mentre il Gatteo risponde con un perentorio 7-1 interno contro l’Aposa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

