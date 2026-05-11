Nella notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania sono intervenuti in seguito a una segnalazione al 112, arrestando un uomo di 35 anni. L’uomo è stato fermato mentre tentava di fuggire con alcune bottiglie di superalcolici che aveva appena sottratto da un negozio. L’arrestato è accusato di furto aggravato e di aver violato gli obblighi previsti dalla sorveglianza speciale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento dei carabinieri dopo la segnalazione al 112. Un 35enne catanese è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania con le accuse di furto aggravato e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. L’operazione è scattata nella notte, intorno alle 2, in via Vittorio Emanuele, a seguito di una segnalazione giunta al 112 da parte di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti vicino a un esercizio commerciale. Una volta sul posto, i militari hanno sorpreso l’uomo mentre manometteva la finestra espositiva del negozio, aperta su una strada laterale. Il 35enne è stato immediatamente fermato e identificato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, ruba superalcolici in un negozio durante la notte: arrestato 35enne

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