Ruba nel negozio e poi fa a botte col dipendente per scappare | 35enne arrestato e spedito in carcere

Nel pomeriggio di ieri, 7 aprile, a San Nicola la Strada, un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare in un negozio. L’individuo, già conosciuto alle forze dell’ordine, ha anche avuto un confronto fisico con un dipendente del negozio prima di essere fermato. L’uomo è stato poi portato in carcere.

Un furto in un esercizio commerciale si è trasformato in un episodio di violenza nel pomeriggio di ieri, 7 aprile, nel territorio di San Nicola la Strada, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 35enne originario di Caserta, già noto alle forze dell’ordine.Secondo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Ruba vestiti in un negozio, poi tenta la fuga a spintoni: arrestatoSi è presentato con fare sicuro tra gli scaffali di un negozio del centro di Brescia, cercando di occultare diversi capi d’abbigliamento all’interno...

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Ruba al centro commerciale e spintona la Guardia giurata, viene arrestato dai Carabinieri - facebook.com facebook

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