Ruba in un negozio bloccato dalla polizia durante la fuga

Un uomo di 40 anni, senza dimora e di nazionalità italiana, è stato denunciato dalla polizia dopo aver tentato un furto in un negozio di piazza Campetto. Poco dopo le 16 di mercoledì 4 marzo 2026, l'uomo è entrato nel negozio, ha prelevato alcuni oggetti dagli scaffali e ha cercato di scappare, facendo scattare le barriere antitaccheggio. La fuga è stata interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine.

La polizia ha denunciato un quarantenne, italiano e senza dimora, per furto. Gli operatori in servizio presso la sala operativa della questura hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio, che hanno ripreso l'uomo mentre fuggiva dal negozio. Una volante è stata immediatamente inviata sul posto e ha fermato il 40enne, già noto, in via Gramsci e lo ha deferito per furto.

