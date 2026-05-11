Castelsardo | stop al Rio de Frijaneiro per mancanza di fondi comunali
A Castelsardo, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere l’attività del Rio de Frijaneiro a causa della mancanza di fondi comunali. La richiesta formale, inviata tramite PEC, non ha ricevuto risposta. La sospensione coincide con il periodo del carnevale, sollevando dubbi sull’impatto di questa scelta sul giro di affari delle attività commerciali locali. La decisione ha generato reazioni tra cittadini e operatori del settore.
? Domande chiave Perché l'amministrazione ha ignorato la richiesta formale inviata tramite PEC?. Come influirà l'assenza del carnevale sul fatturato delle botteghe locali?. Chi pagherà l'aumento dei costi per la sicurezza e la viabilità?. Quando potranno i giovani di Castelsardo tornare a festeggiare il Rio?.? In Breve Spese per la sicurezza incidono ormai per circa il 50% del budget totale.. Sospensione prevista fino alle prossime elezioni comunali con possibile ritorno nel 2029.. Blocco dell'indotto economico per le botteghe locali di Castelsardo durante l'estate.. Mancata risposta alla richiesta di contributo inviata tramite PEC agli assessori.🔗 Leggi su Ameve.eu
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