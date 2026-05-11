Castelsardo | stop al Rio de Frijaneiro per mancanza di fondi comunali

A Castelsardo, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere l’attività del Rio de Frijaneiro a causa della mancanza di fondi comunali. La richiesta formale, inviata tramite PEC, non ha ricevuto risposta. La sospensione coincide con il periodo del carnevale, sollevando dubbi sull’impatto di questa scelta sul giro di affari delle attività commerciali locali. La decisione ha generato reazioni tra cittadini e operatori del settore.

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