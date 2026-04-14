Sicurezza idraulica la cassa di laminazione del Rio Marano è al 70% | stop agli allagamenti entro l' anno

I lavori per la costruzione della cassa di laminazione del Rio Marano sono in corso e attualmente hanno raggiunto il 70% dello stato di avanzamento. Questa opera, considerata fondamentale per migliorare la sicurezza idraulica dell’area, mira a ridurre il rischio di allagamenti che si sono verificati negli ultimi anni. L’obiettivo è completare i lavori entro la fine dell’anno, per garantire una maggiore protezione del territorio.