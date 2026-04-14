Sicurezza idraulica la cassa di laminazione del Rio Marano è al 70% | stop agli allagamenti entro l' anno
I lavori per la costruzione della cassa di laminazione del Rio Marano sono in corso e attualmente hanno raggiunto il 70% dello stato di avanzamento. Questa opera, considerata fondamentale per migliorare la sicurezza idraulica dell’area, mira a ridurre il rischio di allagamenti che si sono verificati negli ultimi anni. L’obiettivo è completare i lavori entro la fine dell’anno, per garantire una maggiore protezione del territorio.
Proseguono i lavori per la realizzazione della cassa di laminazione del Rio Marano, opera strategica per la sicurezza idraulica del territorio più volte colpito da allagamenti negli ultimi anni. Secondo l’ultimo aggiornamento, l’avanzamento complessivo delle opere è stimato attorno al 70%.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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