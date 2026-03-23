Un giorno fa, il centrocampista del Flamengo Jorginho ha accusato la sicurezza di Chappell Roan di aver maltrattato sua figlia, che avrebbe tentato di avvicinare la popstar. Nonostante la diretta interessata abbia chiarito la situazione, spiegando che, a respingere la bambina, non sarebbe stata la sua security personale, il sindaco di Rio de Janeiro ha replicato alle affermazioni dell’ex azzurro, prendendo le sue difese. In un post, pubblicato su X sabato 21 marzo, Eduardo Cavaliere, ha annunciato che la cantautrice statunitense non si esibirà mai al Todo Mundo no Rio finché lui rimarrà in carica, e ha esteso un invito alla figlia undicenne dell’atleta a partecipare all’evento come ospite d’onore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il sindaco di Rio vieta a Chappell Roan di partecipare al Todo Mundo no Rio dopo l’affaire Jorginho

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