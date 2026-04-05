Scontro in autostrada muore bimbo di 8 anni sbalzato dalla moto | sotto shock il padre illeso

Un grave incidente si è verificato sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione Torino. Un bambino di 8 anni ha perso la vita dopo essere stato sbalzato dalla moto coinvolta nello scontro. Il padre del bambino, presente sul veicolo, è rimasto illeso e si trova sotto shock. I soccorsi sono intervenuti sul posto per i primi accertamenti.

Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull’autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione Torino. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, il bimbo viaggiava su una moto guidata dal padre quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’auto. L’impatto avrebbe fatto perdere all’uomo il controllo della moto che è finita contro il guardrail laterale, sbalzando i due occupanti. I soccorsi e lo shock del padre. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul luogo sono giunte le squadre del 118 con il supporto dell’elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Open.online

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