Il Comune di Sant’Antonio Abate ha acquisito la proprietà del Grand Hotel La Sonrisa, conosciuto anche come il “Castello delle Cerimonie”. La decisione arriva dopo un procedimento legale che ha portato all’assegnazione ufficiale dell’immobile all’ente comunale. La struttura, che in passato è stata oggetto di diverse controversie, ora passa sotto il controllo pubblico. La vicenda si conclude con l’atto di trasferimento formale.

Svolta nella vicenda del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, noto al grande pubblico come il “Castello delle Cerimonie”. Dopo la sentenza definitiva che due anni fa ha stabilito la confisca per lottizzazione abusiva, è stata formalmente completata la trascrizione del passaggio di proprietà al Comune. A renderlo noto è la sindaca Ilaria Abagnale, che ha annunciato come negli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli sia stato ufficializzato il trasferimento degli immobili e dei terreni all’Ente. Un passaggio fondamentale per dare esecuzione alla sentenza. Resta però ancora aperta la questione legata alle attività ricettive e ristorative.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castello delle Cerimonie, “La Sonrisa” diventa proprietà del comune di Sant’Antonio Abate

Il Castello delle Cerimonie diventa proprietà del comune di Sant'Antonio Abate

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