Castelli Romani | trekking notturno e cena nel cuore dei boschi

Un evento si svolgerà nei Castelli Romani, coinvolgendo un trekking notturno tra i boschi dei Pratoni del Vivaro, seguito da una cena. La passeggiata si terrà nel cuore di questa area naturale, mentre il paesaggio dei Pratoni del Vivaro si trasformerà con il calare della luce, modificando l’atmosfera e i colori del luogo. La cena sarà organizzata in una location specifica all’interno dell’area naturale, dopo il percorso a piedi.

? Punti chiave Dove si svolgerà la cena dopo il cammino tra i boschi?. Come cambierà il paesaggio dei Pratoni del Vivaro dopo il tramonto?. Cosa prevede il menu tradizionale per chi parte con l'associazione?. Come si può prenotare il posto entro la scadenza di venerdì?.? In Breve Percorso di 15 km con 350 metri di dislivello tra Rocca di Papa e Pratoni.. Incontro alle 18:30 presso Bar Le Fraschette con partenza ore 19:00.. Quota di 35 euro o 30 euro per i soci ASI Sami Noleggio.. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp 338 5706539 entro venerdì sera.. Sabato 16 maggio 2026, l’associazione sportiva dilettantistica Sami Noleggio Ebike e Trekking guiderà un gruppo di escursionisti attraverso i sentieri bui dei Castelli Romani per un trekking notturno tra i boschi di Rocca di Papa e l’area naturale dei Pratoni del Vivaro.🔗 Leggi su Ameve.eu

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