Etna trekking nel cuore del vulcano | tra lava e boschi il 25 aprile

Il 25 aprile, il versante meridionale dell’Etna ospiterà un’escursione di trekking di livello leggero, destinata a far scoprire ai partecipanti le caratteristiche del vulcano. L’itinerario attraverserà aree di lava e boschi, offrendo un percorso accessibile a chi desidera immergersi nella natura del territorio. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà in una giornata di primavera, con l’obiettivo di valorizzare le peculiarità del paesaggio vulcanico.

Il prossimo 25 aprile, il versante meridionale dell’Etna diventerà il palcoscenico di un’esperienza di trekking leggero che punta a riconnettere i partecipanti con la natura selvaggia del vulcano. L’iniziativa prevede un percorso itinerante tra boschi e colate laviche, con partenza fissata per le ore 10:00 presso il punto di Piano Vetore, situato a 1740 metri di altitudine. Un itinerario tra storia vulcanica e sentieri storici. L’escursione si snoderà lungo il tracciato del Monte Nero degli Zappini, una via che porta con sé la memoria storica del Parco. Partendo dalla quota di 1740 metri, i camminatori percorreranno circa 7 chilometri totali, affrontando un dislivello contenuto di 150 metri, caratteristica che rende la proposta adatta a chi possiede una buona salute e una minima abitudine al movimento all’aria aperta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Etna, trekking nel cuore del vulcano: tra lava e boschi il 25 aprile Notizie correlate 25 aprile Etna sud: soft trekking tra rifugi, colate e boschiIl 25 aprile ti portiamo sull’Etna, tra colate laviche, boschi profumati e rifugi immersi nel silenzio. Pasquetta 2026: trekking sul Vesuvio tra lava e biodiversitàIl Lunedì in Albis del 6 aprile 2026 si trasforma in un appuntamento fisso sceglie di trascorrere la Pasquetta immersi nel verde vulcanico.