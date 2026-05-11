Castelfranco Emilia | Nicola Gratteri riceve la cittadinanza onoraria

A Castelfranco Emilia, il Consiglio comunale ha approvato l’assegnazione della cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri, magistrato noto per il suo impegno contro la criminalità organizzata. La decisione ha suscitato divisioni tra i consiglieri, con alcuni favorevoli e altri contrari. Durante la cerimonia, uno scrittore ha accompagnato il magistrato sul palco, condividendo alcune riflessioni con il pubblico presente.

? Punti chiave Perché il Consiglio comunale si è diviso sul voto per Gratteri?. Chi è lo scrittore che ha accompagnato il magistrato sul palco?. Come ha reagito Gratteri alle critiche nate dopo il referendum?. Quali sono i motivi che hanno spinto il centrodestra a opporsi?.? In Breve Cerimonia tenutasi il 9 maggio al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia.. Lo scrittore Antonio Nicaso ha ricevuto l'attestato di benemerenza per la lotta criminalità.. Il centrodestra comunale ha espresso dissenso durante il voto di aprile scorso.. Gratteri e Nicaso hanno presentato il volume Come radici con Pierluigi Senatore.. Il Teatro Dadà di Castelfranco Emilia ha ospitato sabato pomeriggio la cerimonia per conferire la Cittadinanza Onoraria al procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.🔗 Leggi su Ameve.eu

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