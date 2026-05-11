La Corte di Cassazione ha stabilito che l’INPS non può procedere al recupero di 35.000 euro da un uomo di 88 anni, riguardo a prestazioni previdenziali erogate anni prima. La decisione si basa sul fatto che il recupero di somme relative a prestazioni passate deve rispettare limiti temporali previsti dalla legge. La questione riguarda il diritto dell’ente a richiedere il rimborso e le tempistiche consentite dalla normativa vigente.

? Domande chiave Come può l'INPS richiedere somme per prestazioni ricevute anni fa?. Perché la Cassazione ha bloccato il recupero dei 35.000 euro?. Quali regole impediscono all'ente di contestare l'assoluzione definitiva?. Cosa accadrà ora alle comunicazioni di residenza per gli assegni sociali?.? In Breve Erogazioni percepite tra il 2007 e il 2012 per mancata comunicazione trasferimento all'estero.. Corte d'Appello di Roma ribaltò condanna del Tribunale di Roma per violazione art. 316-ter.. INPS condannata al pagamento spese processuali e 3 mila euro alla Cassa delle ammende.. Sentenza tutela principio presunzione innocenza contro tentativi di revisione indiretta della colpevolezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassazione: l’INPS non può riprendere i 35.000 euro dall’88enne

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