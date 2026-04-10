Bonus nuovi nati 2026 dall’INPS istruzioni e requisiti | contributo da 1.000 euro con ISEE fino a 40mila

L’INPS ha pubblicato una circolare il 10 aprile 2026 che dettaglia le modalità di accesso al “Bonus nuovi nati”. Il sostegno consiste in un contributo di 1.000 euro destinato a famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro. La circolare fornisce istruzioni su come presentare la domanda e sui requisiti necessari per ottenere il bonus, previsto per i nati nel 2026.

Con la circolare n. 45 del 10 aprile 2026, l’INPS fornisce le indicazioni operative per il cosiddetto “Bonus nuovi nati”, il contributo una tantum da 1.000 euro introdotto dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 2072024) e confermato per il 2026 con alcune precisazioni sull’ISEE. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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L'INPS ha pubblicato la circolare con le istruzioni per il Bonus nuovi nati 2026: 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio. Requisiti e come fare domanda. - facebook.com facebook