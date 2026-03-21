Eloisa Coiro accarezza il record italiano ma si ferma in semifinale negli 800 ai Mondiali indoor

Durante i Mondiali indoor di atletica 2026 a Torun, Eloisa Coiro ha tentato di migliorare il record italiano sugli 800 metri, ma si è fermata in semifinale. L’atleta italiana ha partecipato alla gara in Polonia, dove ha corso con determinazione, senza riuscire a passare alla fase successiva. La sua corsa si è conclusa prima di raggiungere la finale, segnando comunque una prestazione significativa.

Si interrompe in semifinale l’avventura di una pimpante Eloisa Coiro sugli 800 metri in occasione dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, evento clou della stagione invernale in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). L’Italia non avrà dunque rappresentanti nella finale a sei di domenica sera, dopo che Laura Pellicoro era uscita di scena ieri in batteria. Coiro è stata oggettivamente sfortunata nella composizione delle tre semifinali odierne, capitando in una heat durissima e non potendo peraltro usufruire di un eventuale ripescaggio tramite tempo. La 25enne romana è andata comunque oltre i propri limiti, migliorando di quasi mezzo secondo il personale (1:59. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Eloisa Coiro accarezza il record italiano ma si ferma in semifinale negli 800 ai Mondiali indoor Articoli correlati Eloisa Coiro sfiora il personale e avanza in semifinale negli 800 ai Mondiali indoor. Fuori PellicoroBilancio agrodolce per l’Italia al termine delle batterie degli 800 metri donne andate in scena nella sessione mattutina della giornata inaugurale... Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Coiro fa sognare negli 800! Ceccarelli e Randazzo in semifinale nei 60. Alle 18.10 la seconda sessione Contenuti e approfondimenti su Eloisa Coiro Argomenti discussi: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: oro Andy Diaz, è di nuovo campione del mondo!. Eloisa Coiro accarezza il record italiano ma si ferma in semifinale negli 800 ai Mondiali indoorSi interrompe in semifinale l'avventura di una pimpante Eloisa Coiro sugli 800 metri in occasione dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, evento ... oasport.it Eloisa Coiro sfiora il personale e avanza in semifinale negli 800 ai Mondiali indoor. Fuori PellicoroBilancio agrodolce per l'Italia al termine delle batterie degli 800 metri donne andate in scena nella sessione mattutina della giornata inaugurale dei ... oasport.it