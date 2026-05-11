Caso Vassallo | la Procura contesta il non luogo a procedere per Cagnazzo

La Procura ha annunciato di aver contestato la richiesta di non luogo a procedere nel caso legato a Cagnazzo, coinvolto in un procedimento giudiziario. Secondo le indagini, ci sarebbero elementi che suggeriscono un accordo preventivo tra il colonnello e soggetti coinvolti nel traffico di droga. Le prove raccolte indicano un possibile coinvolgimento diretto del militare nelle attività illecite, che sarebbero state oggetto di un tentativo di accordo con i criminali prima dell’avvio del procedimento.

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? Punti chiave Perché la Procura parla di un accordo preventivo con i criminali?. Quali prove indicano il coinvolgimento del colonnello nel traffico di droga?. Come è stato manipolato il video della videosorveglianza dopo l'omicidio?. Perché i contatti telefonici tra i sospettati sono spariti nei giorni critici?.? In Breve Ricorso di 25 pagine presentato dalla procuratrice Elena Guarino e da Raffaele Cantone.. Cagnazzo e il brigadiere Cioffi sospettati di silenzio telefonico dal 20 al 27 agosto 2010.. Testimonianze di Emilia D’Albenzio e Antonella Mosca indicano legami tra i sospettati.. Manipolazione immagini videosorveglianza per sviare indagini verso uno spacciatore brasiliano dopo l'omicidio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Vassallo: la Procura contesta il non luogo a procedere per Cagnazzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Vassallo: la Procura impugna il proscioglimento di Cagnazzo? Domande chiave Perché la Procura contesta le motivazioni del giudice nel caso Cagnazzo? Chi sono gli altri complici coinvolti nel processo per... Omicidio Vassallo, la Procura contro CagnazzoTempo di lettura: 2 minutiSvolta nella vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso nel 2010. Argomenti più discussi: Omicidio Vassallo, Cantone impugna il proscioglimento di Cagnazzo. Che protesta per il comunicato stampa; Caso Vassallo, il procuratore Cantone riapre il caso su Cagnazzo: chiede alla corte di appello il rinvio a giudizio; Omicidio Vassallo, nuova svolta: presentato appello contro il proscioglimento del colonnello Cagnazzo; Omicidio Vassallo, l'Appello della Procura: Cagnazzo va rinviato a giudizio. Caso omicidio Vassallo, la Fondazione: Il ricorso della Procura conferma la ricerca della verità salernonotizie.it/2026/05/08/cas… x.com La guerra è finita senza alcun popup o offerta di pace? reddit Caso omicidio Vassallo, la Fondazione: Il ricorso della Procura conferma la ricerca della veritàStampaLa Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore prende atto del ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Salerno, in accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Sale ... salernonotizie.it