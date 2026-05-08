Omicidio Vassallo la Procura contro Cagnazzo

La Procura ha avviato un’indagine contro una persona accusata di aver avuto un ruolo nell’omicidio del sindaco pescatore avvenuto nel 2010. La vicenda giudiziaria, che ha visto diverse fasi e approfondimenti nel corso degli anni, si è recentemente intensificata con questa nuova azione legale. La notizia arriva dopo un lungo percorso di indagini e processi legati a uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

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Tempo di lettura: 2 minuti Svolta nella vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso nel 2010. La Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno ha presentato appello contro la sentenza del GUP che, lo scorso 27 marzo, aveva dichiarato il non luogo a procedere per il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo. La Procura della Repubblica, in piena condivisione con la Procura generale presso la Corte d’Appello, ha depositato ieri a firma del nuovo procuratore Raffaele Cantone, l’impugnazione chiedendo che l’ufficiale venga rinviato a giudizio per i reati contestati: concorso nell’omicidio di Angelo Vassallo e partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Omicidio Vassallo, la Procura contro Cagnazzo CRONACA. OMICIDIO VASSALLO, LA PROCURA FA RICORSO CONTRO CAGNAZZO Notizie correlate Leggi anche: **Omicidio Vassallo: colpo di scena, Procura e Procura generale ricorrono contro proscioglimento Cagnazzo** Leggi anche: Omicidio Vassallo, prosciolto Fabio Cagnazzo: in tre a processo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Delitto Vassallo, il giudice: non vi è alcun indizio o prova sul colonnello Fabio Cagnazzo; Vassallo, stop al processo: Così la verità si ferma; Trentacinquenne di Pagani ucciso a Ibiza, fatale una coltellata al torace; Delitto Angelo Vassallo, Antonio Vassallo contro le motivazioni del giudice Rossi: Fermare il processo significa fermare la verità. Omicidio Vassallo. La Procura di Salerno chiede il rinvio a giudizio del Colonnello Fabio CagnazzoLa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in accordo e condivisione con la Procura generale presso la Corte di Appello, ha depositato ieri appello avverso la sentenza del G.U.P. del ... ondanews.it **Omicidio Vassallo: colpo di scena, Procura e Procura generale ricorrono contro proscioglimento Cagnazzo**Salerno , 8 mag. - (Adnkronos) - Omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo: Procura e Procura generale di Salerno ricorrono in appello contro ... iltempo.it imputato di concorso nell'omicidio di Vassallo Angelo e di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti - facebook.com facebook