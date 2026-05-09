Vassallo | la Procura impugna il proscioglimento di Cagnazzo

La Procura ha presentato appello contro il proscioglimento di Cagnazzo nel procedimento per l'omicidio di Vassallo. La contestazione riguarda le motivazioni del giudice che aveva accolto la richiesta di archiviazione, ritenendo non sussistessero elementi sufficienti. Sono ancora da chiarire i ruoli di altri soggetti coinvolti nel processo, mentre le indagini continuano a cercare risposte sulle responsabilità reali nell'evento criminale.

? Domande chiave Perché la Procura contesta le motivazioni del giudice nel caso Cagnazzo?. Chi sono gli altri complici coinvolti nel processo per l'omicidio?. Come ha reagito l'ex colonnello alla notizia diffusa dai media?. Quali prove collegano il sindaco al traffico di droga ad Acciaroli?.? In Breve Il giudice Rossi aveva emesso il non luogo a procedere il 27 marzo.. Cagnazzo chiede al Ministro Nordio ispezione sulle procedure della Procura di Salerno.. Il brigadiere Lazzaro Cioffi e l'imprenditore Giuseppe Cipriano sono rinviati a giudizio.. Il collaboratore Romolo Ridosso rischia 7 anni e 4 mesi di reclusione.. La Procura di Salerno ha deciso di impugnare la sentenza di proscioglimento del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, richiedendo alla Corte d’Appello il suo rinvio a giudizio per l’omicidio di Angelo Vassallo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Omicidio Vassallo: la Procura impugna il proscioglimento del colonnello Cagnazzo

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