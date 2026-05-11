Caso Regeni terremoto al ministero | Giuli silura due fedelissimi

Un nuovo episodio scuote il ministero della Cultura, con il ministro che ha deciso di revocare gli incarichi a due componenti del suo staff. La decisione arriva in un momento di crescente tensione politica e ha suscitato reazioni all’interno della maggioranza di governo. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi specifici, ma l’atto segna un possibile riassetto interno nel settore. La vicenda si inserisce nel quadro di recenti polemiche legate a questioni di gestione e linee politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui