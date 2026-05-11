Caso Regeni terremoto al ministero | Giuli silura due fedelissimi
Un nuovo episodio scuote il ministero della Cultura, con il ministro che ha deciso di revocare gli incarichi a due componenti del suo staff. La decisione arriva in un momento di crescente tensione politica e ha suscitato reazioni all’interno della maggioranza di governo. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi specifici, ma l’atto segna un possibile riassetto interno nel settore. La vicenda si inserisce nel quadro di recenti polemiche legate a questioni di gestione e linee politiche.
Scoppia una nuova bufera politica al ministero della Cultura. Alessandro Giuli ha deciso di revocare gli incarichi a due figure chiave del suo staff, aprendo un nuovo fronte di tensione dentro la maggioranza di governo. A lasciare il Mic sono Emanuele Merlino, responsabile della segreteria.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Terremoto al Ministero della Cultura: Giuli azzera il suo staff dopo il caso Regeni Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha deciso di azzerare il proprio staff: sono già partiti i decreti di revoca per due figure di primo piano del Ministero della Cultura (Mic). Il pr - facebook.com facebook
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