La procura ha ipotizzato un movente sessuale nel caso Poggi, focalizzandosi sul ruolo di Sempio. Le autorità stanno esaminando una chiavetta USB che potrebbe contenere elementi rilevanti per l’indagine. Inoltre, si attende di sapere come l’indagato spiegherà la presenza del file audio registrato, che potrebbe essere determinante per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in evoluzione.

? Domande chiave Cosa contiene realmente la chiavetta USB citata dai magistrati?. Come spiegherà l'indagato il contenuto del file audio registrato?. Perché la Procura ipotizza un movente legato a video privati?. Chi potrà confermare o smentire il possesso di materiale intimo?.? In Breve Sostituti procuratori Civardi, De Stefano e Rizza hanno redatto l'atto d'accusa di 100 pagine.. Sempio ha scelto di non rispondere ai magistrati durante l'interrogatorio del 6 maggio.. L'ipotesi investigativa riguarda il possesso di una pen drive con video intimi della vittima.. Alberto Stasi è stato condannato definitivamente per il delitto avvenuto nel 2015..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi: Procura ipotizza movente sessuale per Sempio

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Garlasco, il movente sessuale e le nuove accuse a Sempio: parla l'avvocata Angela Taccia

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