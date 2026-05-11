In un caso giudiziario, si discute della presenza di DNA sui pedali di una bicicletta. La procura ha evidenziato che il DNA trovati sui pedali corrisponde a quello del cucchiaino, anche se non ci sono prove di sangue sulla bici. Si cercano spiegazioni sulla possibile provenienza di questo DNA, considerando anche la ferita alla caviglia, che potrebbe aver influenzato le prove raccolte. La difesa chiede chiarimenti su queste coincidenze genetiche.

? Punti chiave Come può la ferita alla caviglia spiegare quel DNA sui pedali?. Perché la quantità di materiale genetico coincide con quella del cucchiaino?. Quale dettaglio della gita al santuario mette in dubbio l'accusa?. Come cambiano le indagini dopo il nuovo rilievo dei Carabinieri?.? In Breve Quantità DNA pedali identica a quella rinvenuta sul cucchiaino di Chiara Poggi.. Rita Preda riferì ferita alla caviglia durante gita al santuario delle Bozzole.. Dichiarazione della madre avvenuta il 22 ottobre 2007 durante le indagini.. Corte di rinvio non valutò ipotesi contatto biologico avvenuto prima del delitto.. I Carabinieri di Milano hanno depositato una relazione tecnica che mette in discussione la natura del materiale genetico rinvenuto sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, collegato al caso di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi: assenza di prove sul sangue sulla bici di Stasi

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Il lato oscuro della cronaca – Garlasco, 63 errori e la prova 33 (Parte 2)

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