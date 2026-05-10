Sempio contro Chiara Poggi in un' aggressione cieca I carabinieri | Mai provato che sulla bici di Stasi ci fosse sangue della vittima

Da milanotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli investigatori hanno riferito che Andrea Sempio avrebbe attaccato Chiara Poggi in modo violento, concentrando i colpi sul volto e sulla testa, in un episodio descritto come un'aggressione intensa e senza motivo apparente. Tuttavia, i carabinieri hanno precisato di non aver mai trovato prove che sulla bicicletta di Sempio ci fosse sangue della vittima. La dinamica dell'aggressione e le prove raccolte sono al centro delle indagini in corso.

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Andrea Sempio si sarebbe scagliato contro Chiara Poggi con “un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia delle persona che si era opposta”. A usare queste parole è la procura di Pavia.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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