Sempio contro Chiara Poggi in un' aggressione cieca I carabinieri | Mai provato che sulla bici di Stasi ci fosse sangue della vittima
Gli investigatori hanno riferito che Andrea Sempio avrebbe attaccato Chiara Poggi in modo violento, concentrando i colpi sul volto e sulla testa, in un episodio descritto come un'aggressione intensa e senza motivo apparente. Tuttavia, i carabinieri hanno precisato di non aver mai trovato prove che sulla bicicletta di Sempio ci fosse sangue della vittima. La dinamica dell'aggressione e le prove raccolte sono al centro delle indagini in corso.
Andrea Sempio si sarebbe scagliato contro Chiara Poggi con “un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia delle persona che si era opposta”. A usare queste parole è la procura di Pavia.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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