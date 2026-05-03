Caso Minetti morte avvocati in incendio Uruguay | procura acquisisce atti adozione del minore

La procura uruguaiana che indaga sulla morte di due avvocati in un incendio avvenuto a Garzon, nel dipartimento di Maldonado, ha deciso di acquisire il fascicolo riguardante l'adozione collegata al caso che coinvolge Nicole Minetti. L'incidente ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario che si focalizza sulla posizione degli avvocati e sulla vicenda di adozione associata. La procura ha quindi richiesto di visionare gli atti relativi a questa adozione.

(Adnkronos) – La procura uruguaiana che indaga sulla morte di due avvocati – Mercedes Nieto e Mario Cabrera – nell'incendio avvenuto a Garzon, nel dipartimento di Maldonado, ha deciso di acquisire il fascicolo relativo all'adozione collegata al caso che coinvolge Nicole Minetti. Lo riporta il sito del quotidiano uruguaiano El Observador. Le perizie tecniche già acquisite. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Caso Minetti, in Uruguay dubbi dei media sull’adozione del bambinoAGI - La Diaria di Maldonado, media uruguaiano locale della città di origine del bambino adottato da Nicole Minetti, cita una fonte vicina all'Inau -... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia; L'adozione? Bastava chiedere in giro: le accuse della stampa uruguaiana e i mormorii a Punta del Este, la Miami del Sud di Minetti e Cipriani; Minetti, la scomparsa della madre del minore adottato resta un mistero: ecco l’avviso del ministero uruguaiano; Caso grazia Nicole Minetti, verifiche su autenticità della sentenza di adozione in Uruguay. Caso Nicole Minetti, Pm che indaga su morte avvocati chiede le carte dell'adozioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Nicole Minetti, Pm che indaga su morte avvocati chiede le carte dell'adozione ... tg24.sky.it Il Pm che indaga sulla morte degli avvocati chiede le carte dell'adozione di MinettiIl pubblico ministero che sta indagando sulla morte degli avvocati nell'incendio di Garzón richiederà il fascicolo del Tribunale relativo all'adozione del bambino uruguaiano da parte della coppia Mine ... ansa.it Caso Minetti, istituto adozioni Uruguay: “Procedura nel rispetto della legge” Leggi la notizia : https://archivio.lapresse.it/2-portal/galleria_video_dettaglio.phpid_video=613820&a=0 - facebook.com facebook Visto che ci siamo, sempre sul caso Minetti ricorderei anche la Carta di Treviso (firmata da Ordine dei giornalisti e Fnsi), soprattutto nella parte in cui si richiamano i giornalisti a seguire cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori: x.com