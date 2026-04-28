Durante un'estate trascorsa in una tenuta a Maldonado, in Uruguay, Epstein ha soggiornato in un complesso noto come Villa Cipriani, vicino a uno yacht di lusso. Sono state segnalate presenze di ragazze di 15 e 16 anni mentre si svolgevano feste e incontri che coinvolgevano anche attività di prostituzione. Una fonte che ha lavorato a lungo nella proprietà ha descritto le situazioni come una serie di comportamenti depravati, senza fornire ulteriori dettagli.

La luce del Mediterraneo abbaglia. E nasconde. Sotto la linea di galleggiamento restano i segreti. Per sei mesi l’anno, la parte “bella e ufficiale” dell’impero di Giuseppe Cipriani naviga a bordo del gigantesco yacht “Gin Tonic”. Sul ponte tintinnano i calici di star internazionali e icone globali: Shakira, Naomi Campbell. Feste esclusive, lusso, immagini perfette. Il ritratto immacolato di un mecenate globale e “normoinserito”, come lo definiscono i legali della sua compagna Nicole Minetti nell’istanza di grazia. Poi l’estate finisce. I motori si spengono. E la scena si sposta dall’altra parte dell’oceano. L’ancora si pianta in Uruguay, dove quella luce viene inghiottita da due “cuori di tenebra”: il lato oscuro della coppia Cipriani-Minetti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Villa Cipriani in Uruguay, Minetti, feste e squillo: Epstein vi trascorse un'estate, presenti anche ragazze di 15 e 16 anni

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