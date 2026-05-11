Le registrazioni telefoniche ottenute nelle indagini sul caso Midas rivelano dettagli su un presunto sistema di tangenti legato a Kiev. Le intercettazioni coinvolgono membri della cerchia presidenziale e mostrano come sarebbero stati deviati fondi destinati all'acquisto di nuovi missili Fire Point. Le indagini continuano per chiarire i ruoli di ciascun individuo e l'intera portata delle operazioni illecite.

? Domande chiave Chi sono i vertici della cerchia presidenziale coinvolti nelle intercettazioni?. Come sono stati deviati i fondi per i nuovi missili Fire Point?. Quali figure politiche hanno facilitato la fuga dei responsabili in Israele?. Perché le tangenti su Energoatom hanno colpito i cittadini durante il gelo?.? In Breve Tangenti del 10-15% su contratti Energoatom per un giro d'affari da 100 milioni dollari.. Mindich e Tsukerman sono fuggiti in Israele per evitare l'arresto delle autorità.. Umerov rimandò la richiesta di 150 milioni per Fire Point al 17 luglio.. Coinvolti ex ministro Halušenko, consigliere Myroniuk, Basov, Chernyshov e il capo Jermak.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Midas: intercettazioni svelano il giro di tangenti a Kiev

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