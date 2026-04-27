Caso Askatasuna | intercettazioni svelano il caso della spesa rubata

Le intercettazioni emerse nel corso del processo Askatasuna hanno evidenziato dettagli riguardanti presunte irregolarità nella gestione delle spese nel quartiere di Vanchiglia. Le conversazioni captate sembrano fare riferimento a episodi di spesa che sarebbero state manipolate o non correttamente documentate. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario che coinvolge diverse persone e che si concentra sulle modalità di utilizzo dei fondi pubblici destinati alle attività locali.

? Cosa sapere Intercettazioni nel processo Askatasuna rivelano presunte irregolarità nella gestione della spesa a Vanchiglia.. Gli atti indicano anche un piano per strumentalizzare Greta Thunberg e i Fridays for Future.. Le intercettazioni acquisite nel fascicolo del secondo grado di giudizio riguardante Askatasuna rivelano presunte irregolarità nella gestione della spesa solidale durante il lockdown e una strategia per strumentalizzare i Fridays for Future in funzione della causa No Tav. Il processo che coinvolge il centro sociale, sgomberato lo scorso 18 dicembre, ha portato alla luce dettagli inediti su come venivano gestite le risorse alimentari nel quartiere Vanchiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Askatasuna: intercettazioni svelano il caso della spesa rubata Notizie correlate “Askatasuna come Hezbollah!”. Intercettazioni shock: esplode il casoLe intercettazioni finite al centro di un’inchiesta giudiziaria e rilanciate dal dibattito politico riportano sotto i riflettori il centro sociale... "Askatasuna come Hezbollah", scoppia il caso dopo le intercettazioni del centro sociale di TorinoAskatasuna, il centro sociale autonomo di Torino coinvolto nel ferimento di diversi poliziotti nel corso del corteo dello scorso 31 gennaio, avrebbe... Aggiornamenti e contenuti dedicati Processo Askatasuna, intercettazioni svelano piano per costituire partito | Diventiamo come Eta o HezbollahInchiesta Procura sul caso Askatasuna, dalle intercettazioni ambientali emerge il piano per l'espansione fino a diventare un partito stile Eta ed Hezbollah ... ilsussidiario.net Askatasuna come Hezbollah, scoppia il caso dopo le intercettazioni del centro sociale di TorinoIl centro sociale torinese Askatasuna avrebbe voluto organizzarsi come Hezbollah: cosa è trapelato dalle intercettazioni ... virgilio.it