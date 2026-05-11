Caso Lucia Raso la 37enne morì cadendo dalla finestra La famiglia | Fu spinta e si oppone all’archiviazione

Il 13 maggio sarà decisa la sorte dell’indagine sulla morte di Lucia Raso, avvenuta nel novembre 2020 quando la donna è caduta dalla finestra della stanza del suo compagno in Baviera. La famiglia si è opposta tre volte all’archiviazione, affermando che la donna sia stata spinta. La procura ha valutato la richiesta di chiudere le indagini, ma ancora non sono stati resi noti eventuali sviluppi successivi.

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Il 13 maggio si deciderà sull’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Lucia Raso – la 37enne morta il 24 novembre 2020 precipitando dalla finestra della camera del suo compagno di 34 anni Christian Treo a Lundshut in Baviera – che si è opposta per tre volte all’archiviazione della vicenda. Secondo il consulente di parte Luca Scarselli, la morte della ragazza non è riconducibile a una caduta accidentale ma a una forza esterna che l’ha spinta dalla finestra. Nella relazione, depositata dalla famiglia Raso assistita dall’avvocato Enrico Bastianello, Scarselli ha illustrato due piste possibili. Il primo scenario fa effettivamente riferimento...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Lucia Raso, la 37enne morì cadendo dalla finestra. La famiglia: “Fu spinta” e si oppone all’archiviazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pisa, morì cadendo dalla finestra dell’ospedale: «Non fu suicidio». Maxi risarcimento di 675 mila euro alla famigliaNon fu un suicidio, quello della psichiatra di 33 anni che cadde dalla finestra del terzo piano dell’ospedale di Pisa durante un ricovero nel 2015. Morì cadendo dalla finestra aperta. Azienda ospedaliera condannataL’Azienda ospedaliera pisana dovrà risarcire per oltre 700mila euro la famiglia di una 33enne morta cadendo da una finestra del terzo piano... Argomenti più discussi: VIDEO | Morte di Lucia Raso: la battaglia della famiglia continua; Verona, il 13 maggio l’udienza per decidere il futuro dell'indagine sulla morte di Lucia Raso; Yarun, il villaggio cristiano del Libano che non c'è più: Israele lo ha raso al suolo. Coco Jones in abito Qiana di Maria Lucia Hohan ai Billboard Women in Music 2026 a Los Angeles. (29 aprile 2026) reddit