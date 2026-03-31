Morì cadendo dalla finestra aperta Azienda ospedaliera condannata

Un tribunale ha stabilito che l’Azienda ospedaliera di Pisa deve pagare oltre 700 mila euro alla famiglia di una donna di 33 anni deceduta dopo essere caduta da una finestra aperta al terzo piano dell’ospedale. La decisione si basa sulle responsabilità della struttura riguardo alla gestione della sicurezza e alla tutela dei pazienti. La donna è morta nel corso di un ricovero presso la struttura sanitaria.

L’Azienda ospedaliera pisana dovrà risarcire per oltre 700mila euro la famiglia di una 33enne morta cadendo da una finestra del terzo piano dell’ospedale. La Corte d’Appello di Firenze ha infatti respinto il ricorso dell’Aoup contro la condanna del Tribunale del 2023. La psichiatra brasiliana nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2015 vide la finestra aperta e pensò di attraversarla per uscire dalla stanza. Ma volò così dal terzo piano morendo. Non fu un suicidio ma un incidente già in primo grado (ribadito nel secondo) la cui responsabilità civile (archiviazione sul piano penale) è stata attribuita all’Aoup. La turista brasiliana era stata coinvolta in un grave incidente in moto la mattina del 19 ottobre 2015 sull’A12 a Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morì cadendo dalla finestra aperta. Azienda ospedaliera condannata Articoli correlati Pisa, morì cadendo dalla finestra dell’ospedale: «Non fu suicidio». Maxi risarcimento di 675 mila euro alla famigliaNon fu un suicidio, quello della psichiatra di 33 anni che cadde dalla finestra del terzo piano dell’ospedale di Pisa durante un ricovero nel 2015. Anni di chemio ma il tumore non c’era, condannata Azienda ospedaliera PisaPISA, 08 GEN – La corte di appello di Firenze ha condannato l’Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup) a risarcire una donna di 47 anni con... Pisa: anni di chemio ma il tumore non c’era, condannata Azienda ospedalieraPISA – Anni di chemioterapia, ma non c’era nessun tumore: la Corte di appello di Firenze ha condannato l’Azienda ospedaliero universitaria pisana...