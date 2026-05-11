Caso Luana D’Orazio | la Procura apre un nuovo fascicolo a Prato

La procura di Prato ha aperto un nuovo fascicolo nel caso che riguarda la morte di una lavoratrice in una fabbrica tessile. Il procedimento si concentra sulla rimozione dei dispositivi di sicurezza e sulle responsabilità legate a questa decisione. Durante le indagini, sono stati ascoltati testimoni e sono stati analizzati i dati forniti dal tecnico coinvolto nelle fasi di manutenzione. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni ufficiali.

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? Domande chiave Chi ha ordinato la rimozione dei dispositivi di sicurezza in fabbrica?. Quali nuovi elementi sono emersi dalle tesi difensive del tecnico?. Perché la Procura ha deciso di riaprire il fascicolo ora?. Come cambierà il processo dopo le nuove testimonianze dei colleghi?.? In Breve Procuratore Luca Tescaroli valuta ricorso in Appello contro l'assoluzione del tecnico Mario Cusimano.. I titolari della fabbrica avevano patteggiato nel 2022 con risarcimento superiore a un milione.. L'incidente avvenne il 3 maggio 2021 nel distretto tessile di Montemurlo.. L'avvocata Melissa Stefanacci ha presentato tesi difensive che hanno aperto nuovi profili di responsabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Luana D’Orazio: la Procura apre un nuovo fascicolo a Prato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Luana D’Orazio, la Procura di Prato apre nuova inchiesta sull’operaia morta schiacciata in una fabbrica tessileLa nuova inchiesta dovrebbe svilupparsi lungo due direttrici: da un lato il riesame del vecchio fascicolo, dall’altro nuovi accertamenti e audizioni... Luana D’Orazio, la Procura di Prato riapre l’indagine sulla morte della giovane operaiaPrato, 11 maggio 2026 – Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio anche... Argomenti più discussi: Caso Luana D’Orazio, la Procura riapre le indagini sulla morte in fabbrica; Morte di Luana D’Orazio, la mossa della procura. Al via un’altra indagine; L come Luana D'Orazio. Morti sul lavoro: dichiarazioni di Mariolina Castellone, Emma Marrazzo D'Orazio, Tino Magni e Ugo De Vita; Lavoro, la mamma di Luana D’Orazio: vittime non sono numeri ma persone, fermare strage. La procura di Prato riapre le indagini sulla morte di Luana D'Orazio x.com Secondo voi nascere figlio d'arte come Gianmarco Tognazzi è una fortuna o una sfortuna? reddit