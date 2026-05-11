All’interno del partito di centrodestra si sono create tensioni dopo le recenti dimissioni di un membro della segreteria. La discussione si concentra sulle cause di questa frattura interna, con un ministro che ha accusato alcuni collaboratori di aver divulgato informazioni riservate. Le dinamiche tra i protagonisti della vicenda sono ancora al centro dell’attenzione, mentre si attendono eventuali chiarimenti ufficiali.

? Punti chiave Chi ha causato le tensioni interne tra Giuli e Fazzolari?. Perché il ministro accusa i collaboratori di aver trapelato informazioni riservate?. Come influirà la scelta di Donato Luciano sulla stabilità del ministero?. Cosa comporta l'assenza di Giuli dalla riunione dei ministri UE?.? In Breve Fazzolari e Lollobrigida gestiscono le critiche interne al partito su decisioni di Giuli.. Merlino e Proietti lasciano la segreteria dopo le dimissioni del fine settimana.. Donato Luciano, ex collaboratore di Martina e Cingolani, è il candidato per sostituire Merlino.. Giuli declina l'invito alla riunione dei ministri UE della Cultura a Bruxelles.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Giuli: tensioni in FdI dopo le dimissioni nella segreteria

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