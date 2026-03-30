Governo Meloni tensioni nella maggioranza dopo le dimissioni di Santanchè e l'addio di Gasparri ipotesi rimpasto | news in diretta

Il governo guidato da una coalizione di partiti di maggioranza sta affrontando tensioni interne a seguito delle dimissioni di un esponente di rilievo e dell'uscita di un altro membro importante. Le notizie più recenti segnalano che si sta valutando un possibile rimpasto di governo, mentre i sondaggi indicano un calo dei consensi tra l'elettorato.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo le dimissioni di Santanchè e l'addio di Gasparri: prende sempre più corpo l'ipotesi di un rimpasto, mentre i primi segnali indicano difficoltà per la maggioranza guidata da Giorgia Meloni che, secondo gli ultimi sondaggi, è in calo nei consensi. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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