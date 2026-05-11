L'ingegnere texano coinvolto nel caso Gilley si trova a Torino, dove ha ammesso di aver sbagliato a scappare. Le autorità hanno cercato di capire come l'uomo sia riuscito a eludere il braccialetto elettronico proveniente dagli Stati Uniti. Nel frattempo, le analisi autoptiche hanno fornito risultati che contraddicono la versione fornita dal marito, portando a un approfondimento sulle circostanze del caso.

? Domande chiave Come ha fatto l'ingegnere a eludere il braccialetto elettronico texano?. Perché le analisi autoptiche smentiscono la versione del marito?. Come può la domanda di asilo bloccare l'estradizione verso gli USA?. Cosa deciderà la Corte d'appello sul trasferimento al CPR?.? In Breve L'imputato ha usato identità false di Oliver Lejeune e Jan Malet in Canada.. La difesa di Monica Grosso e Anna Muscat chiede il trasferimento al CPR.. Le autorità texane prevedono un processo per l'imputato nel mese di giugno.. L'autopsia di Christa Bauer ha accertato la morte per compressione del collo.. Lunedì 11 maggio 2026, la Corte d’appello di Torino ha avviato l’udienza per la convalida del fermo preventivo di Lee Mongerson Gilley, il trentanoveenne texano accusato di aver ucciso la moglie incinta nell’ottobre del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Gilley, l’ingegnere texano a Torino: ‘Ho sbagliato a scappare

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Non ho ucciso mia moglie, chiedo la protezione internazionale perché in Texas rischio la vita. È la giustificazione che avrebbe dato Lee Mongerson Gilley, ingegnere informatico di 39 anni, atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa, da cui è arrivato dopo es x.com

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