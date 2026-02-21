Dopo le polemiche lo youtuber Ale Della Giusta ammette | Ho sbagliato ho finto tutto Ecco perché l’ho fatto

Ale Della Giusta riconosce di aver mentito riguardo a una presunta occupazione della sua abitazione, motivando la scelta con la volontà di attirare attenzione. La decisione di fingere un problema domestico ha generato molte polemiche online, spingendo lo youtuber a fare chiarezza. La vicenda ha acceso discussioni tra i suoi follower, che ora attendono eventuali chiarimenti. La vicenda si conclude con questa ammissione pubblica.

Alla fine è lo stesso Ale della Giusta ad ammettere l’errore. Dopo il video pubblicato nei giorni scorsi, in cui denunciava una presunta occupazione della propria casa da parte di estranei. Due persone erano entrate, secondo il suo racconto, dopo essersi finti degli amici e grazie all’apertura in buona fede della collaboratrice domestica. Lo youtuber aveva sostenuto di aver sporto denuncia, ma il caso si è presto sgonfiato. Alcune testate hanno accertato che non risultava alcuna denuncia in corso. Così lo youtuber ha fetto marcia indietro, rivelando che quella storia era stata effettivamente inventata. 🔗 Leggi su Open.online

Lo youtuber Ale Della Giusta denuncia che gli hanno occupato casa, ma in realtà è tutto finto: il videoAle Della Giusta ha condiviso su Instagram di aver subito un falso allarme: qualcuno ha occupato la sua abitazione, ma si trattava di uno scherzo organizzato da amici.

