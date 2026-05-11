Accusato di duplice omicidio negli Usa e fuggito in Italia udienza a Torino per la convalida del fermo | Non ho ucciso mia moglie ho sbagliato a scappare
Un uomo accusato di aver ucciso sua moglie negli Stati Uniti e successivamente fuggito in Italia è stato portato in tribunale a Torino per la convalida del fermo. Dopo essere stato sorvegliato speciale a Houston con un braccialetto elettronico, ha trascorso due giorni in fuga usando false identità prima di arrivare nel nostro paese. Durante l’udienza, ha dichiarato di non aver ucciso sua moglie e di aver sbagliato a scappare.
Prima sorvegliato speciale a Houston con braccialetto elettronico, poi due giorni di fuga con false identità e infine l’arrivo in Italia. Sono queste le tappe della vicenda giudiziaria di Lee Mongerson Gilley, 39enne texano accusato negli Stati Uniti di duplice omicidio per aver ucciso nell’ottobre 2024 la moglie incinta. L’11 maggio è iniziata l’udienza davanti alla Corte d’appello di Torino per la convalida del fermo preventivo a cui era stato sottoposto nel Cpr del capoluogo piemontese. Dal centro per rimpatri però era stato trasferito nel carcere Lorusso e Cotugno, dove ora si trova in isolamento. L’uomo ha chiesto asilo politico in Italia dopo l’arrivo a Malpensa nei giorni scorsi perché afferma di temere la condanna alla pena di morte in Texas.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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