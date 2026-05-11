Accusato di duplice omicidio negli Usa e fuggito in Italia udienza a Torino per la convalida del fermo | Non ho ucciso mia moglie ho sbagliato a scappare

Un uomo accusato di aver ucciso sua moglie negli Stati Uniti e successivamente fuggito in Italia è stato portato in tribunale a Torino per la convalida del fermo. Dopo essere stato sorvegliato speciale a Houston con un braccialetto elettronico, ha trascorso due giorni in fuga usando false identità prima di arrivare nel nostro paese. Durante l’udienza, ha dichiarato di non aver ucciso sua moglie e di aver sbagliato a scappare.

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