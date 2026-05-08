A quasi due decenni dall’omicidio avvenuto a Garlasco, i familiari della vittima continuano a sostenere che l’unico colpevole sia l’uomo condannato in via definitiva, escludendo l’intervento di altri. I Poggi ribadiscono questa convinzione, mentre il processo e le successive decisioni giudiziarie sono state orientate in modo diverso. La vicenda giudiziaria si è protratta nel tempo senza una risoluzione definitiva, lasciando aperti diversi aspetti sulla gestione del caso.

Diciannove anni non sono bastati a chiudere Garlasco. E vedremo quanto tempo ancora sarà necessario, perché il caso dell’omicidio di Chiara Poggi – avvenuto il 13 agosto 2007 in quella villetta di via Pascoli che l’Italia intera ha imparato a conoscere come un’icona della propria inquietudine giudiziaria – ha trovato una seconda vita nelle aule della procura di Pavia, con un nuovo indagato, Andrea Sempio, e una nuova inchiesta che si è chiusa dopo poco più di un anno puntando il dito in direzione opposta alla sentenza definitiva della Cassazione del 2015. Eppure, la famiglia Poggi non ha dubbi: il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi è Alberto Stasi, condannato dalla Cassazione nel 2015 a 16 anni di reclusione.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, l’insistenza dei Poggi: “Il colpevole è Stasi. Sempio non c’entra con il delitto”

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

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