Il tifoso del Monza querelato da Elly Schlein per colpa di una figurina

Un tifoso del Monza si trova a dover affrontare una querela presentata da Elly Schlein, segretario del Partito Democratico, a causa di una figurina. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto la diffusione o l’uso di questa immagine, portando così a un procedimento legale. La situazione ha attirato l’attenzione sui possibili risvolti legali legati ai diritti d’immagine e alla libertà di espressione.

Una figurina potrebbe costare cara a un tifoso del Monza che è stato querelato da Elly Schlein, segretario del Partito democratico. Una figurina che era stata realizzata e distribuita in occasione del match contro il Como (disputato a Monza il 5 aprile 2025) dove, al posto del volto del.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Striscione e cori contro Elly Schlein nello stadio di Monza. Lei denuncia un tifoso Tifoso del Monza indagato per odio razziale: creò volantini con la scritta “Comasco Schlein”Per gli investigatori alla base di questo gesto c'è una forte componente "discriminatoria" verso Elly Shlein, in quanto esponente della "cultura e... Contenuti di approfondimento Si parla di: Monza, allo stadio volantini e adesivi con la frase Comasco Schlein: è diffamazione, 40enne indagato per odio razziale. Il tifoso del Monza querelato da Elly Schlein per colpa di una figurinaUna figurina potrebbe costare cara a un tifoso del Monza che è stato querelato da Elly Schlein, segretario del Partito democratico. Una figurina che era stata realizzata e distribuita in occasione del ... monzatoday.it Tifoso del Monza indagato per odio razziale: creò volantini con la scritta Comasco SchleinPer gli investigatori alla base di questo gesto c'è una forte componente discriminatoria verso Elly Shlein, in quanto esponente della cultura ... fanpage.it