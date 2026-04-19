Delitto a Macherio | l’assassino chiede la giustizia riparativa

A Macherio, mercoledì 16 luglio, si è verificato un omicidio in una struttura militare dismessa, dove è stata strangolata una donna. L'evento ha portato alla luce un procedimento giudiziario che coinvolge anche una richiesta di giustizia riparativa da parte dell'accusato. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla complessità del caso e sull'apertura di un nuovo fronte legale nella zona della Brianza.

L’oscuro episodio avvenuto a Macherio nella serata di mercoledì 16 luglio, dove Geraldine Nunez Sanchez Yadana è stata uccisa strangolata in una struttura militare dismessa, ha aperto un fronte giuridico inedito nel territorio della Brianza. L’autore dell’aggressione, Alexander Vilcherres Quilla, il trentatreenne peruviano che si era trasferito in Italia circa un anno prima insieme alla vittima, ha presentato una richiesta formale per accedere ai percorsi di giustizia riparativa, dopo aver confessato l’omicidio avvenuto nelle vicinanze dell’abitazione della donna. La dinamica del crimine e la nuova istanza processuale. Le ricostruzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto a Macherio: l’assassino chiede la giustizia riparativa Notizie correlate Insegue l’ex dal Perù e la strangola in un casolare a Macherio: 33enne chiede la giustizia riparativaAlexander Vilcherres Quilla ha strangolato e ucciso l'ex compagna Geraldine Nuñez Sanchez Yadana a Macherio (Monza e Brianza). Inseguì la ex dal Perù a Macherio e la uccise a mani nude. Ora chiede la giustizia riparativaMacherio (Monza Brianza), 13 marzo 2026 - Chiede di venire ammesso alla giustizia riparativa al processo che lo vede imputato di avere perseguitato...