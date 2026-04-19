Strangolò e uccise la ex in uno stabile abbandonato 34enne chiede la giustizia riparativa

Un uomo di 34 anni, originario del Perù, è accusato di aver strangolato e ucciso la sua ex compagna in uno stabile abbandonato. Dopo aver viaggiato appositamente per cercare di ricucire il rapporto, nonostante avesse due figli di 17 e 13 anni, ora chiede di poter accedere a forme di giustizia riparativa. La vicenda si svolge nel contesto di un'indagine in corso.

Venne appositamente dal Perù a Macherio per cercare di ricucire il rapporto con la ex, dalla quale aveva avuto due figli di 17 e 13 anni. Ma l’ha strangolata e uccisa. Ora Alexander Vilcherres Quilla, peruviano di 34 anni che rischia l'ergastolo, come spiega Il Giorno avrebbe fatto richiesta di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Inseguì la ex dal Perù a Macherio e la uccise a mani nude. Ora chiede la giustizia riparativaMacherio (Monza Brianza), 13 marzo 2026 - Chiede di venire ammesso alla giustizia riparativa al processo che lo vede imputato di avere perseguitato... Identificata la donna trovata morta in uno stabile abbandonato di via Domenico TempioE' stata identificata la donna trovata morta ieri a Catania all'interno di un edificio abbandonato di via Domenico Tempio, da tempo divenuto ritrovo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Uccise la madre del tiktoker, confermata la condanna all'ergastolo; Strangolò la mamma del tiktoker, ergastolo in appello per la vicina; Strangolò la moglie a morte durante una lite: ergastolo per Gianluca Romita; Meritava l’ergastolo: la reazione alla sentenza del fratello di Laura Papadia -. Omicidio a Spoleto, ergastolo per il marito di Laura Papadia: uccise la moglie perché voleva un figlioCarcere a vita per l'agente di commercio che strangolò la compagna in casa. Alla base del delitto il violento scontro sul desiderio di genitorialità ... affaritaliani.it Uccise e strangolò il domestico di una villa in pieno centro a Milano: 28enne verso il processoChiuse le indagini per l’omicidio di Angelito Acob Manansala, il collaboratore domestico di una villa a Milano che sarebbe stato strangolato e ucciso dal 28enne Dawda Bandeh. Leggi le notizie prima ... fanpage.it Strangolò la moglie a mani nude un anno fa a Spoleto: condannato all'ergastolo @TgrRaiUmbria rainews.it/tgr/umbria/art…. x.com