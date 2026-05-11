Caso Caja-Fantinelli il capitano della Fortitudo | Non sono un eroe ma c’è chi insinua e dubita sulla mia volontà

Bologna, 11 maggio 2026 - Il capitano della squadra di basket ha commentato le recenti accuse, dichiarando di non essere un eroe ma di essere stato colpito da alcune insinuazioni sulla sua volontà. Dopo le parole di un dirigente, che aveva fatto riferimenti a comportamenti non conformi, il giocatore ha espresso il proprio dispiacere per le interpretazioni che sono state fatte, sottolineando di aver sempre rispettato gli impegni e le regole.

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Bologna, 11 maggio 2026 - Più deluso per le parole e le insinuazioni che arrabbiato, dopo l’episodio che lo ha visto protagonista sabato sera con coach Caja, che ha negato a lui e a Valerio Mazzola l’accesso negli spogliatoi della squadra nel dopo partita, a fare il punto della situazione è lo stesso capitano della Fortitudo, Matteo Fantinelli che affida ai suoi social una dichiarazione per chiarire la sua condizione, per spiegare nel dettagli quale sia la sua situazione. "Seri rischi legati all’attività agonistica a elevata intensità”. Ecco le sue parole: “Da settimane ormai soffro di una discopatia lombare. Purtroppo dopo la partita di Forlì, la mia situazione si è aggravata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Caso Caja-Fantinelli, il capitano della Fortitudo: “Non sono un eroe, ma c’è chi insinua e dubita sulla mia volontà” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caja e Fantinelli separati in casa Fortitudo. Spogliatoio vietato al capitano e a MazzolaSi riparte dal 2-0 nella serie contro Avellino, ma anche con una frattura che ora come ora appare difficile da risanare. Leggi anche: Fortitudo, il cuore di Fantinelli. Il capitano non vuole mancare Argomenti più discussi: Caso spogliatoi dopo gara-2: clima frizzante in casa Fortitudo Bologna; Da domani i quarti. PalaDozza verso il tutto esaurito. Fantinelli lotta contro la lombalgia; Caja post Fortitudo-Avellino Gara 2 (69-64): Vittoria di grande sacrificio; La Fortitudo va 2-0 su Avellino: vittoria di cuore. Caja e Fantinelli separati in casa Fortitudo. Spogliatoio vietato al capitano e a MazzolaBasket serie A2 Dopo la vittoria in gare 2 contro Avellino è salita la tensione che evidenzia però anche divergenze in chiave societaria ... msn.com