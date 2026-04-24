Il campionato si avvicina alla sua fase decisiva e domenica si svolgerà una partita importante tra Forlì e Fortitudo all’Unieuro Arena. Il capitano della squadra ospite ha deciso di essere in campo, senza rinunciare alla gara. Circa 550 tifosi sono pronti a sostenere la squadra, mentre il fischio d’inizio è previsto alle 18. La sfida rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni in questa stagione.

La carica di 550 tifosi e di un popolo che vuol continuare a sognare. E’ cominciato il conto alla rovescia in vista della sfida di domenica, palla a due alle 18, all’ Unieuro Arena tra Forlì e Fortitudo. Una sfida che racchiude tutto, passione, storia, rivalità. E campanile. Forlì è ormai fuori da tutti i giochi, lontana dalla zona pericolosa e dai playout, ma anche da quelle playoff o play-in che consentono di giocarsi le chance promozione. La Effe invece vuol continuare a volare e sognare. A 40’ dal termine della stagione una stoica Flats Service è ancora in corsa per il primo posto e la promozione diretta in serie A. La formazione di Attilio Caja deve vincere a Forlì, e poi sperare che a Livorno la Libertas, già decima, batta in casa Pesaro e che a Rimini i romagnoli facciano altrettanto con Scafati.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, il cuore di Fantinelli. Il capitano non vuole mancare

Notizie correlate

Juve Primavera, si lavora al rinnovo di Verde: il club bianconero vuole blindare il baby capitanoCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti.

Leggi anche: Napoli, Di Lorenzo cuore azzurro: il gesto d’applausi del capitano

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Effe, gli ostacoli del cuore. Aradori sulla strada per la A: Fortitudo, provo a batterti. Ma ai playoff sei la favorita; Pallacanestro Palmi, sofferenza e cuore: è vittoria per un punto sulla Fortitudo Pellaro; Unieuro – Fortitudo, disposizioni biglietteria; Cuore e carattere, impresa a Brindisi: l’Under 19 della Pallacanestro Forlì vince dopo tre supplementari.

Effe, gli ostacoli del cuore. Aradori sulla strada per la A: Fortitudo, provo a batterti. Ma ai playoff sei la favoritaDomenica c’è Forlì del grande ex: Chiuderò la stagione senza saltare una gara. Non ho dimenticato Bologna, il suo pubblico caldo e una passione infinita. Sono sicuro che presto Fantinelli e compagni ... msn.com

Pinza: Unieuro a Pesaro con cuore leggero e voglia di vincereA salvezza ottenuta e con il derby casalingo contro la Fortitudo sullo sfondo, l’Unieuro Forlì si appresta ad affrontare la difficile trasferta di ... corriereromagna.it

Unieuro-Fortitudo, stretta sui biglietti: annullati i primi tagliandi irregolari x.com

Tanti auguri a Davide Lamma, cuore Fortitudo. - facebook.com facebook