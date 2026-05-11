Caso Barbara Corvi | marito si offre per il test DNA sulle cartoline

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un nuovo sviluppo nel caso di Barbara Corvi, il marito si è offerto di sottoporsi al test del DNA sulle cartoline trovate a Firenze e Prato. Le autorità cercano di stabilire chi abbia scritto effettivamente quei messaggi, e il confronto genetico potrebbe contribuire a chiarire la vicenda. La decisione di effettuare il test segue le indagini sui materiali rinvenuti e sulla possibile implicazione del marito.

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? Domande chiave Chi ha scritto davvero le cartoline ritrovate a Firenze e Prato?. Come può il DNA sulle lettere scagionare o incriminare il marito?. Chi è la terza persona indicata come responsabile dei movimenti sospetti?. Perché le nuove indagini puntano a un ostacolo deliberato alla libertà?.? In Breve Test DNA su cartoline inviate a Firenze e Prato.. Lo Giudice dichiara di trovarsi ad Amelia durante le spedizioni.. L'indagato esclude coinvolgimento della criminalità organizzata nel caso.. Nuovo filone investigativo punta a una terza persona nelle zone toscane.. Roberto Lo Giudice ha confermato la sua totale disponibilità al prelievo del DNA per i nuovi accertamenti della Procura di Terni sulla scomparsa di Barbara Corvi, avvenuta 17 anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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