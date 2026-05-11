Il caso di Barbara Corvi torna sotto i riflettori con le dichiarazioni del marito, che afferma di essere stato con il commercialista al momento della scomparsa della donna. Secondo la sua versione, non avrebbe avuto coinvolgimenti nell’assenza della moglie. Un punto ancora da chiarire riguarda chi guidasse la piccola auto grigia vista dalla vicina nel giorno della scomparsa e cosa stesse facendo realmente il marito a Cammartana in quei momenti.

? Punti chiave Chi guidava la piccola auto grigia vista dalla vicina quel giorno?. Cosa faceva davvero il marito a Cammartana durante la scomparsa?. Perché le intercettazioni contraddicono la versione di Roberto Lo Giudice?. Quale ruolo ha avuto Carlo Barcherini nella ricostruzione degli eventi?.? In Breve L'indagato dichiara di trovarsi a Cammartana con un commercialista durante la scomparsa.. Una vicina segnala una piccola auto grigia nella zona dopo il distacco.. Il fratello Giovanni è giunto dalla Calabria due giorni dopo il fatto.. Il suocero Corvi Roberto ha accompagnato l'uomo in Jeep da Carlo Barcherini.. Roberto Lo Giudice ha dichiarato a Klaus Davi di non aver ucciso sua moglie Barbara Corvi, smentendo con forza le ipotesi che lo vedono coinvolto nella scomparsa avvenuta 17 anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Barbara Corvi, il marito: ‘Non l’ho uccisa, ero con il commercialista

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