Barbara Corvi il marito | Sono di nuovo indagato mi stanno distruggendo la vita

Un uomo ha condiviso su un social un messaggio in cui esprime il suo dispiacere e afferma di essere stato nuovamente indagato nel procedimento riguardante la scomparsa della moglie, avvenuta alcuni anni fa e di cui non si hanno più tracce. La procura di Terni ha aperto una nuova inchiesta, e il marito si sente vittima di un procedimento che, a suo dire, gli sta rovinando la vita.

“Caro Klaus, sono molto amareggiato”. Roberto Lo Giudice affida ad un video social – poi diffuso da Calabria 7 – il suo sfogo dopo la notizia di una nuova indagine da parte della procura della Repubblica di Terni sul caso della scomparsa di sua moglie, Barbara Corvi, di cui non si anno più.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Barbara Corvi, indagini riaperte a 17 anni dalla scomparsa: marito nuovamente indagato, si cerca dna sulle cartolineAl centro delle nuove indagini le cartoline inviate a nome della donna nove giorni dopo la scomparsa del 27 ottobre 2029. Barbara Corvi, riaperte le indagini sulla donna scomparsa. Indagati (di nuovo) l’ex marito e l’ex cognatoAmelia (Terni), 5 maggio 2026 - La Procura di Terni apre la terza inchiesta sul caso Barbara Corvi, scomparsa nel 2009 da Montecampano a 36 anni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scomparsa 17 anni fa, riaperte le indagini su Barbara Corvi; Barbara Corvi, riaperte le indagini sulla donna scomparsa. Indagati (di nuovo) l’ex marito e l’ex cognato; Scomparsa Barbara Corvi. L'ex marito e il cognato di nuovo indagati per omicidio e occultamento di cadavere; Marito Barbara Corvi, mi stanno distruggendo la vita ancora una volta. Scomparsa di Barbara Corvi, indagini riaperte: nuovi esami sul Dna delle cartoline. Il marito: Disponibile a qualsiasi accertamentoDopo 15 anni il caso Barbara Corvi torna al centro delle indagini: nuovi esami Dna sulle cartoline spedite dopo la scomparsa. ilfattoquotidiano.it Barbara Corvi, la Procura riapre l’inchiesta sulla scomparsa e iscrive nuovamente il marito nel registro indagatiRiaperta l’indagine sulla scomparsa di Barbara Corvi a Terni Dopo 17 anni di silenzio, la procura di Terni ha riaperto le indagini sulla scomparsa di ... assodigitale.it Il mistero di Barbara Corvi, sparita 17 anni fa. Perché il marito è (di nuovo) indagato per omicidio x.com IL FATTO | L’uomo è indagato per la scomparsa di Barbara Corvi - facebook.com facebook