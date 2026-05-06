Riaperto il caso di Barbara Corvi Esame del Dna su tre persone Indagati ancora ex marito e cognato

La Procura di Terni ha riaperto il caso di Barbara Corvi, scomparsa nel 2009 da Montecampano all’età di 36 anni. Sono stati avviati nuovi accertamenti, tra cui l’esame del DNA su tre persone, mentre continuano ad essere indagati l’ex marito e il fratello della donna, con accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Questa è la terza volta che viene aperta un’indagine sulla vicenda.

Terza inchiesta della Procura di Terni sul caso Barbara Corvi, scomparsa nel nulla nell’ottobre 2009 da Montecampano a 36 anni; nuovamente indagati l’ex marito Roberto Lo Giudice e il fratello Maurizio per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Nel mirino degli inquirenti le cartoline spedite da Firenze, da anni nelle carte dell’indagine, con cui Barbara rassicurava i figli sulle sue condizioni: "Ho bisogno di stare un pò da sola. Sto bene. Baci mamma" Un depistaggio secondo gli investigatori che ora, con le nuove tecniche scientifiche sul riscontro del Dna, intendono verificare eventuali tracce lasciate nello specifico sui francobolli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riaperto il caso di Barbara Corvi. Esame del Dna su tre persone. Indagati ancora ex marito e cognato Notizie correlate Barbara Corvi, riaperte le indagini sulla donna scomparsa. Indagati (di nuovo) l’ex marito e l’ex cognatoAmelia (Terni), 5 maggio 2026 - La Procura di Terni apre la terza inchiesta sul caso Barbara Corvi, scomparsa nel 2009 da Montecampano a 36 anni... Scomparsa di Barbara Corvi, indagini riaperte: nuovi esami sul Dna delle cartoline. Il marito: “Disponibile a qualsiasi accertamento”Barbara Corvi scomparve da Montecampano di Amelia, in provincia di Terni, il 27 ottobre del 2009. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Riaperto il caso di Barbara Corvi. Esame del Dna su tre persone. Indagati ancora ex marito e cognato; Barbara Corvi, nuove indagini per omicidio: al microscopio i francobolli delle cartoline -; Terni, la Procura riapre le indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi. Nuovamente indagato l'ex marito; Amelia, dopo 17 anni dalla scomparsa di Barbara Corvi la Procura di Terni riapre le indagini. Convocato il marito per test dna. Riaperto il caso di Barbara Corvi. Esame del Dna su tre persone. Indagati ancora ex marito e cognatoAl vaglio della Procura di Terni eventuali tracce sulle cartoline spedite da Firenze e ritenute depistaggi. Terza inchiesta sulla vicenda della giovane mamma scomparsa nel nulla da Montecampano 17 ann ... lanazione.it Barbara Corvi, scomparsa 17 anni fa: la Procura di Terni riapre il casoLa Procura di Terni torna a indagare sulla scomparsa di Barbara Corvi, avvenuta 17 anni fa, quando l’allora 35enne svanì nel nulla da Montecampano. Di nuovo indagato il marito. Barbara Corvi, scompars ... notizie.it IL FATTO | L’uomo è indagato per la scomparsa di Barbara Corvi - facebook.com facebook Riaperte le indagini su Barbara Corvi, scomparsa 17 anni fa: si analizza il Dna su alcune cartoline x.com