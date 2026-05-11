Caso arbitri settimana decisiva per altri interrogatori | la procura cerca di capire le designazioni di comodo

Questa settimana si apre con nuovi interrogatori nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri, tra cui l’iscrizione nel registro degli indagati di un ex designatore e di altri quattro ex arbitri. La procura tenta di fare chiarezza sulle designazioni di comodo e sui meccanismi che hanno portato a queste scelte. Le indagini proseguono con l’obiettivo di approfondire le modalità di assegnazione delle partite e i presunti accordi tra i soggetti coinvolti.

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Nell’inchiesta sugli arbitri che ha visto l’iscrizione al registro degli indagati dell’ex designatore Gianluca Rocchi e di altri quattro ex fischietti si arriva alla settimana decisiva. La Procura di Milano potrebbe sentire altri testimoni o persone informate dai fatti per capire se vi siano state designazioni pilotate o richieste esplicite e vietate di non avere direttori di gara “scomodi”. L’inchiesta. Secondo l’impostazione accusatoria, al centro dell’indagine ci sarebbe il comportamento dell’allora designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva. La Procura di Milano ipotizza che, in alcune partite chiave, siano stati scelti arbitri ritenuti “graditi” all’Inter e, parallelamente, “schermati” direttori di gara considerati poco graditi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caso arbitri, settimana decisiva per altri interrogatori: la procura cerca di capire le designazioni di comodo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caso arbitri, al via alla fase due: nuovi interrogatori in settimana, in Procura anche la Lega calcioAl via la fase due dell’inchiesta della Procura di Milano che riguarda l’ex designatore della serie A Gianluca Rocchi e altri quattro ex fischietti. Caso arbitri, ANSA: i verbali della Procura di Milano confermano l’ipotesi di designazioni pilotateZhegrova Juve, Moretto è convinto: «Posso garantirvi al 100% che il club bianconero…» Mercato Juve: Kelly o Gatti, chi tenere il prossimo anno? I... Argomenti più discussi: Caso arbitri, l'intercettazione, le deduzioni del pm e i dati di San Siro; Caso Rocchi, la Procura si gioca le utime carte: intercettazioni con dialoghi vietati, nuovi interrogatori, la denuncia di Gasp; Ex arbitro Pasquale De Meo: Colleghi devono denunciare, Aia da rifondare; Il Venezia torna in Serie A! Basta il 2-2 con lo Spezia, il Pescara di Insigne ad un passo dalla C. Nel fine settimana, nonostante le smentite e con la partita che potrebbe essere decisiva per lo scudetto, arriva, puntuale come un orologio svizzero, lo scoop di #Repubblica sull’ #Inter e gli arbitri. C’è ancora troppa #Juventus in redazione. #marotta #Rocchi #f x.com Caso Rocchi, altre audizioni dei Pm: le news sull'inchiesta sugli arbitriProsegue il lavoro dei Pm in merito all'inchiesta sugli arbitri. Nella giornata di mercoledì 6 maggio gli inquirenti hanno ascoltatoi Riccardo Pinzani, che nella scorsa stagione ricopriva il ruolo di ... sport.sky.it