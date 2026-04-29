Caso arbitri ANSA | i verbali della Procura di Milano confermano l’ipotesi di designazioni pilotate

I verbali della Procura di Milano, pubblicati dall’agenzia di stampa, confermano che le designazioni arbitrali sarebbero state gestite in modo pilotato. La vicenda riguarda un’indagine in corso che coinvolge presunte irregolarità nelle assegnazioni degli arbitri alle partite. La procura ha raccolto testimonianze e documenti che indicano possibili manipolazioni nelle procedure di nomina. La situazione è al centro di un’attenzione crescente nel mondo del calcio e delle autorità giudiziarie.

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