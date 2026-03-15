Controlli irrisori e sanzioni minime | Fdi solleva il caso della moschea di via Mascaretti e chiede la chiusura

Fronte a segnalazioni di residenti e alle pronunce dei giudici amministrativi, Fratelli d’Italia ha sollevato il caso della moschea di via Mascaretti, evidenziando controlli ritenuti irrisori e sanzioni minime. Secondo il partito, l’attività della struttura abusiva continua a distanza di anni nonostante un’ordinanza sindacale del 2018 che ne ordinava la cessazione. La questione resta al centro del dibattito locale.

Nota di un consigliere capogruppo: «Ordinanza ignorata dal 2018. L’utilizzo dell’immobile come luogo di culto è ormai fatto noto non solo per i residenti ma altresì per i frequentatori» «In via Mascaretti l’attività della moschea abusiva prosegue nonostante le reiterate lamentele dei residenti, le pronunce dei Giudici amministrativi ed un’ordinanza sindacale del 2018 di cessazione di uso non conforme». Questo il motivo che ha spinto un consigliere di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale ad intervenire nuovamente sulla questione sollecitata dagli abitanti della zona.«L’utilizzo dell’immobile come luogo di culto - riferisce il consigliere... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Moschea di Venezia, il portavoce della Comunità bengalese Prince Howlader la chiede. Fdi lo caccia: «Non sarà candidato»MESTRE (VENEZIA) - In due settimane hanno trasformato quella che era una specie di “foresta” abbandonata in una spianata liscia quasi come un tavolo... "Associazione culturale o moschea?", FdI chiede verifiche in via San FaustinoNel mirino la sede dell'Associazione Nova Generazione situata al pian terreno del complesso Windsor Park. Altri aggiornamenti su Controlli irrisori Rifiuti, più controlli ma meno multe. Gli ispettori ambientali Plures Alia in campo in 39 Comuni toscani. I numeriNel 2025 oltre 91mila verifiche e multe per 372mila euro. Il bilancio 2025 dell’attività degli ispettori ambientali di Plures Alia nell’Ato Toscana Centro ... lanazione.it Ispettori ambientali, servizio attivo in 39 Comuni: aumentano i controlli sui rifiuti e calano le sanzioniLa squadra, composta da 40 professionisti tra tecnici di controllo ambientale e ispettori ambientali, opera in modo continuativo per verificare la correttezza dei conferimenti, contrastare gli ... 055firenze.it