Hantavirus in crociera Oms | evacuati tre casi sospetti

Da tv2000.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave da crociera ha segnalato tre casi sospetti di infezione da Hantavirus, con l’Organizzazione mondiale della sanità che ha disposto l’evacuazione di alcuni passeggeri. La situazione è al momento in fase di monitoraggio, mentre le autorità sanitarie stanno analizzando i casi e cercando di contenere la diffusione del virus. I dettagli sulle procedure adottate e lo stato di salute dei coinvolti non sono stati ancora comunicati.

Si avvia a una soluzione la vicenda della nave da crociera colpita da un focolaio di Hantavirus, infezione che ha causato tre vittime. Sabato l’imbarcazione attraccherà a Tenerife. Servizio di Lucia Ascione TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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