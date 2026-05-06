Hantavirus in crociera Oms | evacuati tre casi sospetti

Una nave da crociera ha segnalato tre casi sospetti di infezione da Hantavirus, con l’Organizzazione mondiale della sanità che ha disposto l’evacuazione di alcuni passeggeri. La situazione è al momento in fase di monitoraggio, mentre le autorità sanitarie stanno analizzando i casi e cercando di contenere la diffusione del virus. I dettagli sulle procedure adottate e lo stato di salute dei coinvolti non sono stati ancora comunicati.