Hantavirus in crociera Oms | evacuati tre casi sospetti
Una nave da crociera ha segnalato tre casi sospetti di infezione da Hantavirus, con l’Organizzazione mondiale della sanità che ha disposto l’evacuazione di alcuni passeggeri. La situazione è al momento in fase di monitoraggio, mentre le autorità sanitarie stanno analizzando i casi e cercando di contenere la diffusione del virus. I dettagli sulle procedure adottate e lo stato di salute dei coinvolti non sono stati ancora comunicati.
Si avvia a una soluzione la vicenda della nave da crociera colpita da un focolaio di Hantavirus, infezione che ha causato tre vittime. Sabato l’imbarcazione attraccherà a Tenerife. Servizio di Lucia Ascione TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Hantavirus in crociera, Oms: evacuati tre casi sospetti
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