L'Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che una nave da crociera si sta dirigendo verso le Canarie con alcuni passeggeri sospettati di aver contratto l'hantavirus. A bordo ci sono tre persone decedute e altri individui che presentano sintomi compatibili con la malattia. La nave è stata indirizzata verso le isole mentre si attendono ulteriori verifiche mediche e l'eventuale intervento delle autorità sanitarie.

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha confermato che la Spagna accoglierà nell’arcipelago delle Canarie la nave da crociera Mv Hondius, dove tre persone, su un totale di 149 passeggeri provenienti da 23 nazioni diverse, sono morte per un sospetto focolaio di hantavirus. A confermarlo la direttrice dell’Oms per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e pandemia Maria Van Kerkhove. “Stiamo collaborando con le autorità spagnole che hanno affermato che accoglieranno la nave per condurre un’indagine epidemiologica completa, una disinfezione completa della nave e, naturalmente, per valutare il rischio per i passeggeri che si trovano a bordo” ha spiegato la funzionaria.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Hantavirus, Oms: “nave con casi sospetti verso le Canarie”

L'hantavirus sulla nave da crociera a Capo VerdeSbarco negato, l'isola teme epidemia incontrollata

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